Galerie Pierre Noël, le samedi 14 mai à 14:30

Illustré d’un diaporama, le conférencier abordera les différents emplacements occupés par le cinéma de Vervins à travers les décénnies. Les différents emplacements du cinéma de Vervins Galerie Pierre Noël Place du général De Gaulle 02140 VERVINS Vervins Aisne

2022-05-14T14:30:00 2022-05-14T15:30:00

