Chambéry Savoie Chambéry EUR Un spectacle en 2 parties sur la richesse des diversités :

avec la troupe de théâtre de l’APAJH (association pour adultes et jeunes handicapés) puis la compagnie des petites secousses : « Drag », un spectacle qui milite pour le droit d’être soi-même. 73@asso-contact.org +33 6 22 78 96 17 https://www.asso-contact.org/73 Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent Chambéry

