Les différences en fête : le « rallye des différences » Malraux scène nationale Chambéry

Des lycéens de 3 lycées chambériens passeront par groupe de 5 ou 6 sur différents stands d’associations de lutte contre les discriminations (racisme, sexisme, homoet transphobie, handicap…) réunies en un même lieu (hall de l’espace Malraux). 15 mn par stand. Les élèves seront présents 2h, matin ou après-midi. Un livret comportant coordonnées et descriptions des différentes associations présentes leur sera remis, car ils ne pourront peut-être pas passer sur tous les stands.

gratuite

