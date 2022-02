Les différences en fête : la « marche des différences » place de l’hôtel de ville Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

place de l'hôtel de ville, le samedi 26 mars

Les différentes associations de lutte contre les discriminations (racisme, sexisme, homo et transphobie, handicap…) réunies le vendredi 25 mars pour le « rallye des différences » avec des lycéens, ainsi que tous ceux qui se sentent cincernés par le thème, se retrouveront pour une déambulation festive dans les rues de Chambéry. Une prestation de chorale sur le « vivre ensemble » et la tenue de stands des associations est prévue à l’issue de la marche.

Déambulation dans Chambéry pour célébrer la richesse des diversités

2022-03-26

