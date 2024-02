LES DICTÉES D’ALBERTINE MÉDIATHÈQUE DE LIGNAN-SUR-ORB Lignan-sur-Orb, jeudi 7 mars 2024.

LES DICTÉES D’ALBERTINE MÉDIATHÈQUE DE LIGNAN-SUR-ORB Lignan-sur-Orb Hérault

Venez réviser orthographe et grammaire dans la bonne humeur. Retrouvez Marie-Ange et Michèle pour une nouvelle séance de dictée. Une excellente occasion pour améliorer sa mémoire tout en s’amusant !

Ados/Adultes

Entrée gratuite.

Venez réviser orthographe et grammaire dans la bonne humeur. Retrouvez Marie-Ange et Michèle pour une nouvelle séance de dictée. Une excellente occasion pour améliorer sa mémoire tout en s’amusant !

Ados/Adultes

Entrée gratuite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 10:00:00

fin : 2024-03-07

Avenue des Frères Boyer

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie mediatheque@lignansurorb.fr

L’événement LES DICTÉES D’ALBERTINE MÉDIATHÈQUE DE LIGNAN-SUR-ORB Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2024-01-31 par OT BEZIERS MEDITERRANEE