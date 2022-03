LES DIABLOGUES Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

LES DIABLOGUES THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse

2022-03-16 – 2022-03-19

Toulouse Haute-Garonne En somme, vous pouvez voir ces sketchs, saynètes ou dialogues en vous laissant porter par les échanges loufoques de ces deux acolytes au sein de leurs univers aux reflets du quotidien dans lesquels « on se contente d’être intelligent et d’incarner la bêtise de notre époque ». Sans vouloir vous imposer de prisme, à votre guise…

Roland Dubillard nous offre des tableaux charmants de maladresse, incarnés par ces deux protagonistes aussi drôles qu’attachants. La contraction de diableries et de dialogues… ce serait trop simple. Mais dialectique diamétralement opposée, invraisemblablement superposée de dialogues, trop complexe.

Tout public – Durée : 1h15

Roland Dubillard nous offre des tableaux charmants de maladresse, incarnés par ces deux protagonistes aussi drôles qu'attachants.

