Les Diables du Solfège Saint-Junien Saint-Junien Catégories d’évènement: 87200

Saint-Junien

Les Diables du Solfège Saint-Junien, 18 juin 2022, Saint-Junien. Les Diables du Solfège Saint-Junien

2022-06-18 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-18

87200 Saint-Junien Samedi 18 juin, 11h au ciné-bourse

Entrée libre Les Diables du Solfège est une websérie de vulgarisation musicale entièrement réalisée à Saint Junien, à retrouver sur Youtube.

Projection des épisodes, rencontre avec les acteurs et actrices de la série, préinscription au tournage de la saison 2 ! Samedi 18 juin, 11h au ciné-bourse

Entrée libre Saint-Junien

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: 87200, Saint-Junien Autres Lieu Saint-Junien Adresse Ville Saint-Junien lieuville Saint-Junien

Les Diables du Solfège Saint-Junien 2022-06-18 was last modified: by Les Diables du Solfège Saint-Junien Saint-Junien 18 juin 2022

Saint-Junien