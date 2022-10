Les Diableries de Montfort – Visite théâtralisée en costume Vitrac, 31 janvier 2022, Vitrac.

Les Diableries de Montfort – Visite théâtralisée en costume

Vitrac Dordogne

2022-01-31 – 2022-01-31

Vitrac

Dordogne

Vitrac

12 EUR Nouvelle visite insolite !

Derrière ce qui ressemble à une belle carte postale, Montfort, modeste village aujourd’hui, est le résultat d’une longue suite d’évènements plus ou moins heureux.

Ne vous y trompez pas : Montfort vaut bien un diable !

Découvrez les mil et un malheurs qui ont frappé les châtelains de Monfort.

Vous apprendrez que même innocent de tout crime, on peut être accusé des pires turpitudes si l’on a la malchance d’avoir comme hôte… le démon en personne !

« Les Diableries de Montfort » c’est l’histoire vue par le méchant côté de la lorgnette.

Le Diable lui-même vous guidera entre les batailles et les conquêtes, les meurtres et les tromperies, les entourloupes et les sournoiseries qui forment ce que le Diable appelle l’Histoire.

Nouvelle visite insolite !

Derrière ce qui ressemble à une belle carte postale, Montfort, modeste village aujourd’hui, est le résultat d’une longue suite d’évènements plus ou moins heureux.

Ne vous y trompez pas : Montfort vaut bien un diable !

Découvrez les mil et un malheurs qui ont frappé les châtelains de Monfort.

Vous apprendrez que même innocent de tout crime, on peut être accusé des pires turpitudes si l’on a la malchance d’avoir comme hôte… le démon en personne !

« Les Diableries de Montfort » c’est l’histoire vue par le méchant côté de la lorgnette.

Le Diable lui-même vous guidera entre les batailles et les conquêtes, les meurtres et les tromperies, les entourloupes et les sournoiseries qui forment ce que le Diable appelle l’Histoire.

+33 5 53 31 45 42

OT Sarlat

Vitrac

dernière mise à jour : 2022-10-17 par