Les dézingués du vocal Saint-Amand-Montrond, 17 mars 2022, Saint-Amand-Montrond.

Les dézingués du vocal Saint-Amand-Montrond

2022-03-17 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-17

Saint-Amand-Montrond Cher Saint-Amand-Montrond

Dans leur nouveau spectacle, les dézingués du vocal dézinguent à tous les étages : malbouffe, commerce de la mort, sites de rencontre, directive ministérielles absurdes, diktat du bien-pensant. Quatre chanteurs, un piano, une guitare, des nouvelles chansons, un peu de claquettes et un tourbillon plein de verve et de gaîté, maniant le verbe et l’harmonie avec brio. Réservations uniquement par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pass sanitaire et masque obligatoire.

+33 2 48 82 11 33

Les dézingués du vocal

Saint-Amand-Montrond

