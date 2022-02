LES DEUXLUXES Centre culturel canadien, 7 mars 2022, Paris.

Lundi 7 mars à 20h, réservez vos places pour découvrir le tandem rock et psychédélique Les Deuxluxes sur la scène du Centre culturel canadien !

Formé à Montréal en 2013, Les Deuxluxes est un duo rock‘n’roll composé d’Anna Frances Meyer au chant, à la guitare et à la flûte traversière, et d’Etienne Barry, chanteur et multi-instrumentiste. Avec leur mélange de “rock garage” mordant, de mélodies électrisantes et de psychédélisme assumé, Les Deuxluxes mettent le feu à la scène et envoûtent la foule partout où ils passent.

Après leur premier album Springtime Devil, paru en 2016 et chaleureusement salué par la critique au Canada comme à l’international, Les Deuxluxes ont enchaîné les concerts et les festivals avec quatre tournées au Canada, en Amérique Latine, en France, au Royaume-Uni, au Portugal et en Allemagne. En février 2020, le duo dévoilait Lighter Fluid : un nouvel album audacieux de 11 morceaux enregistrés en plein cœur d’une église, où s’entremêlent harmonieusement le français, l’anglais et l’espagnol.

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris 75008

