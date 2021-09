Paris Théâtre douze île de France, Paris LES DEUX GENTILSHOMMES DE VERONE Théâtre douze Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LES DEUX GENTILSHOMMES DE VERONE Théâtre douze, 23 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 23 septembre au 3 octobre 2021 :

jeudi, vendredi, samedi de 20h à 22h15

et dimanche de 15h à 17h15

payant

Comédie virevoltante portée par 14 comédiens et des musiciens de la Pépinière d’artistes du Nouveau Monde. Protée et Valentin, gentilshommes de Vérone, amis inséparables, vont devoir mettre cette amitié si forte à l’épreuve.

Valentin, appelé à Milan pour sa carrière, tombe fou amoureux de la jeune Sylvia, fille du Duc. Protée, engagé auprès de Julia à Vérone, est envoyé par son père à Milan pour rejoindre son ami auprès du Duc. Mais, arrivé sur place, il tombe éperdument amoureux de Sylvia, la nouvelle fiancée de Valentin. Comédie virevoltante portée par 14 comédiens et des musiciens de la Pépinière d’artistes du Nouveau Monde.

Petit plus écologique : chaque place achetée permet de planter un arbre avec Reforest’action ! Venez vous détendre en aidant la planète à respirer ! Séances du 23 septembre au 3 octobre 2021. Du jeudi au samedi à 20h et le dimanche à 15h. Spectacles -> Théâtre Théâtre douze 6 avenue Maurice Ravel Paris 75012

1 : Porte de Vincennes (664m) 1 : Saint Mandé (741m) 29 et 56 T3a Montempoivre

Contact :la ligue de l’enseignement 0144756032 theatredouze@laligue.org http://www.theatredouze.fr/ https://www.facebook.com/theatredouzeparis 0144756032 theatredouze@laligue.org Spectacles -> Théâtre Étudiants;Ados;Musique

Date complète :

2021-09-23T20:00:00+02:00_2021-09-23T22:15:00+02:00;2021-09-24T20:00:00+02:00_2021-09-24T22:15:00+02:00;2021-09-25T20:00:00+02:00_2021-09-25T22:15:00+02:00;2021-09-30T20:00:00+02:00_2021-09-30T22:15:00+02:00;2021-10-01T20:00:00+02:00_2021-10-01T22:15:00+02:00;2021-10-02T20:00:00+02:00_2021-10-02T22:15:00+02:00;2021-09-26T15:00:00+02:00_2021-09-26T17:15:00+02:00;2021-10-03T15:00:00+02:00_2021-10-03T17:15:00+02:00

La Pépinière du Nouveau Monde

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre douze Adresse 6 avenue Maurice Ravel Ville Paris lieuville Théâtre douze Paris