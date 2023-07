So What Les deux font la bière Aubagne, 22 juillet 2023, Aubagne.

So What Samedi 22 juillet, 19h30 Les deux font la bière Entrée libre

Ce sont des habitués des lieux, ils sont présents à tous les grands rdv de la brasserie, nous sommes très très heureux d’accueillir pour la 5ème année consécutive et pour le dernier concert de l’été, le groupe So What Marseille !

6 musiciens hors pairs et une (nouvelle) chanteuse qui vous feront revivre les grands standards de la Soul, du Rythm&Blues et du Funk.

C’est le moment de venir vibrer aux sons des cuivres, et de vous déchainer sur la piste de danse avant de partir en vacances…

Côté Restauration, il vous faudra choisir entre l’Italie et les raviolis de Maître Daniel de l’Emporte Pates ou la Bretagne avec les délicieuses galettes et crêpes de Breizh’In 13 !!!

RDV SAMEDI 22 JUILLET 2023

A partir de 19h30

Brasserie LES DEUX FONT LA BIÈRE

ENTREE LIBRE – PAS DE RESERVATION

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Les deux font la bière 6, avenue des Caniers 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T19:30:00+02:00 – 2023-07-22T23:30:00+02:00

2023-07-22T19:30:00+02:00 – 2023-07-22T23:30:00+02:00