Paris Le 32 ! Ciné Paris Les deux chevaux de Gengis Khan Le 32 ! Ciné Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les deux chevaux de Gengis Khan Le 32 ! Ciné, 4 décembre 2021, Paris. Les deux chevaux de Gengis Khan

Le 32 ! Ciné, le samedi 4 décembre à 18:00 Entrée libre ; cotisation proposée : 5 euros

Séance organisée par le 32 ! Ciné Le 32 ! Ciné 32 rue Saint Yves 75014 Paris Quartier du Parc-de-Montsouris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T18:00:00 2021-12-04T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le 32 ! Ciné Adresse 32 rue Saint Yves 75014 Ville Paris lieuville Le 32 ! Ciné Paris