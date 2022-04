Les deux Becquets et au-delà – rando commentée

2022-10-23 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-23 “Cette randonnée, une boucle de 5 km environ, commence au port du Becquet. Celui-ci fut crée en 1783 afin d’embarquer les pierres extraites des carrières voisines destinées à la construction de la digue. Un four à pouzzolane, un lieu-dit la Caserne rappellent une activité qui fut intense aux abords du port.

Chemin faisant, la voie du Tue-Vaques, l'église St Germain, la cale du Moulin, seront des étapes du parcours longeant au retour le rivage."

dernière mise à jour : 2022-04-24 par

