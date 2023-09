Rise Festival Les Deux Alpes, 9 décembre 2023, Les Deux Alpes.

Les Deux Alpes,Isère

« Party on top of the World »

Une semaine de neige, de ski, de snowboard et de musique dans les Alpes françaises..

2023-12-09 fin : 2023-12-16 . .

Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



An action-packed week of snow, music, and festivities held in the incredible snow-covered village of Les 2 Alpes France.

« Fiesta en la cima del mundo

Una semana de nieve, esquí, snowboard y música en los Alpes franceses.

Eine Woche Schnee, Skifahren, Snowboarden und Musik in den französischen Alpen.

