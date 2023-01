Les détaché.e.s MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégories d’Évènement: île de France

Les détaché.e.s MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 7 février 2023, Paris. Le mardi 07 février 2023

de 19h30 à 21h30

. payant Qu’est ce qu’une billetterie complice ? Une billetterie où chacun·e choisit son tarif : 5€, 10€, 15€, 20€, 25€, 30€.

En réservant en ligne, par téléphone ou sur place, vous indiquez votre choix sans aucun justificatif.

La billetterie complice est également solidaire et propose des tarifs à 2€ ou la gratuité sur place, le soir même. Jean, incarcéré pour une longue peine, est au parloir avec sa mère. C’est la première visite qu’elle lui rend en 12 ans. Autant d’années de silence à rattraper, toute une vie de non-dits, de manques, de carences… Jean, incarcéré pour une longue peine, est au parloir avec sa mère. C’est la première visite qu’elle lui rend en 12 ans. Autant d’années de silence à rattraper. Ces délicates retrouvailles vont replonger Jean, et nous avec lui, dans toute une vie de non-dits, de manques, de carences. Nous traverserons la vie de Jean, à rebours, tâchant de rendre compte des petits et grands détachements, déséquilibres qui ont jalonné sa vie. MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/detachees 01 46 34 68 58 saint-germain@mpaa.fr https://www.mpaa.fr/tarifs-modalites/billetterie-complice

