Les détaché.e.s Mondeville, 8 mars 2022, Mondeville.

Les détaché.e.s Rue de l’Hôtellerie La Renaissance Mondeville

2022-03-08 20:30:00 – 2022-03-08 22:00:00 Rue de l’Hôtellerie La Renaissance

Mondeville Calvados

Le théâtre comme un don de parole aux sans-voix, c’est le souhait de Yann Dacosta. Conviction qu’il met en scène dans une pratique du théâtre citoyen écrit et joué au plus proche de l’humain.

De collecte de textes, de récits, est née cette histoire, celle de Jean incarcéré pour une longue peine. C’est lors d’un parloir avec sa mère, qu’il n’a pas vu depuis des années, que Jean va replonger et nous emmener avec lui dans toute une vie de non-dits, de manques et de carences. Cette parole, collectée au sein des centres de détention de Caen et du Havre, s’exprime par la plume unifiante de Manon Thorel qui explore nos petits attachements et détachements en restituant des morceaux de la vie familiale et sentimentale de Jean.

Crédits photo : Arnaud-Bertereau

+33 2 31 35 65 94 https://www.larenaissance-mondeville.fr/

Rue de l’Hôtellerie La Renaissance Mondeville

