Les dessous d’une pièce – Conférence de Stéphane Lemoine Chronographe (Le) Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les dessous d’une pièce – Conférence de Stéphane Lemoine Chronographe (Le), 26 novembre 2022, Rezé. 2022-11-26

Horaire : 10:30 12:00

Gratuit : oui Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Adultes [CONFÉRENCE] Les dessous d’une pièce Comment restaurer une pièce de monnaie qui a passé plusieurs centaines d’années sous terre ? Depuis plus de 30 ans, le laboratoire Arc’Antique, intégré au service départemental du Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, s’occupe de la conservation et de la restauration du patrimoine archéologique terrestre et sous-marin. Stéphane Lemoine y est un des spécialistes de la restauration des métaux. À l’aide de techniques parfois sophistiquées, il consolide les objets issus des fouilles ou des musées, les débarrasse de leur gangue de rouille… Grâce à ce travail méticuleux ils reprennent vie, redeviennent lisibles pour le plus grand bonheur des chercheurs comme du grand public. Son application aux pièces et monnaies antiques constituera le cœur de la conférence de Stéphane Lemoine. Étonnement garanti ! Stéphane Lemoine, restaurateur à Arc’Antique Conférence reportée auSamedi 26 novembre 2022,Accueil à partir de 10h, début à 10h30.Avec les Amis de Rezé Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 02 52 10 83 20 https://lechronographe.fr

