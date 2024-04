Les Dessous de Meursault, une visite culottée Meursault, jeudi 11 juillet 2024.

Une déambulation dans les grandes caves de Meursault permettra une découverte des « dessous » du village dès le XIème siècle, les Moines de Cîteaux s’établirent à Meursault (21 Côte d’Or, Bourgogne) où ils récoltaient le vin blanc de messe, et où ils construisirent des celliers, caves et granges. C’est notamment dans le parc de l’actuel Château de Cîteaux, que ces bâtiments furent construits à la fin du XIIème siècle avec de magnifiques caves voûtées que vous aurez le plaisir d’admirer.

Les Caves du Domaine Delagrange vous transporteront au XVème siècle elles logeaient déjà les vins du Duché de Bourgogne à cette période, et elles ont la particularité d’être à deux étages, architecture assez rare en Côte-d’Or.

Quant aux Caves du Domaine Ropiteau, du XVe et XVIIème siècles, situées à Meursault dans l’ancienne propriété des Hospices de Beaune, elles sont parmi les plus prestigieuses de la région, avec 900 fûts en vinification en caves.

Enfin, le Cellier Robert de Grancey – Mairie de Meursault ancien château fort bâti en 1337, où furent tournées plusieurs scènes du film la Grande Vadrouille avec Bourvil et Louis de Funès (1966) est érigé sur une belle cave du XIVème siècle. On peut y découvrir également l’acte de naissance de l’édifice sur l’une des pierres de fondation.

A l’issue de ce parcours guidé, une dégustation de Meursault vous enchantera les papilles et caressera votre palais de ses arômes subtiles et enchanteurs. 0 0 EUR.

