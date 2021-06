Les dessous de l’Historial Historial Jeanne-d’Arc, 19 juin 2021-19 juin 2021, Rouen.

du samedi 19 juin au dimanche 20 juin à Historial Jeanne-d’Arc

Découvrez les dessous de ce site unique dans le cadre d’un week-end qui ravira petits et grands : Après une exposition sur l’histoire du Palais des archevêques retracée à travers les fouilles menées sur site pour la création de l’Historial, embarquez-vous en famille dans un conte décalé entre humour et archéologie et mettez en pratique vos nouvelles connaissances lors d’ateliers ludiques dans la peau d’un.e véritable archéologue. Et pour les mélomanes, participez à un concert exceptionnel faisant résonner les pierres de la cour de l’officialité au rythme du carillon de la Cathédrale de Rouen. – Conte décalé à partir de 10 ans « les folles conférences de Lucie Clopédy » Dimanche à 16h Cour de l’officialité – gratuit sur réservation Un conteur viendra éclairer les jeunes et moins jeunes visiteurs sur la découverte de l’archéologie avec humour et démonstrations loufoques en tous genres. Gratuit – Sur réservation – Expo « Palais » Samedi et dimanche en continu 10H – 18H30 – dans la limite des places disponibles Découvrez l’histoire du bâtiment qui abrite l’Historial Jeanne d’Arc, le palais des Archevêques, à travers les recherches les plus récentes menées sur le site avant son ouverture en 2015. – Concert « Quand le Carillon résonne à l’Historial » Cour de l’Officialité samedi 16H -Gratuit sur réservation Patrice Latour, le carillonneur de la Cathédrale fera résonner les cloches en duo avec un ensemble de musique de chambre dirigé depuis la cour de l’officialité. Laissez-vous emporter dans ce dialogue inédit entre la Tour Saint Romain et la cour de l’Historial ! – Thomas Van Eyssen, chant – Marie Hervé, flûte à bec – Volny Hostiou, serpent – Frédéric Hernandez, clavecin – Avec alternance de carillon avec Patrice Latour – Atelier « Dans la peau d’un.e archéo » Samedi 10H30 et 14H00 – Gratuit sur réservation Les enfants partent à la découverte de l’archéologie à travers un atelier pédagogique et surtout ludique au cœur même d’un ancien chantier de fouilles. – Atelier « Origami » Dimanche 10H30 et 14H00 – Gratuit sur réservation Les enfants reconstitueront en origami les éléments de la façade de l’Historial Jeanne d’Arc. Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur le lieu de façon ludique et créative.

A l’occasion du retour de l’été, le patrimoine se revisite à l’Historial Jeanne d’Arc !

Historial Jeanne-d’Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T18:30:00;2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T18:30:00