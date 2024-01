Les dessous de la vie aquatique, soirée spéciale Saint-Valentin Le Palais de la Porte Dorée Paris, mercredi 14 février 2024.

Le mercredi 14 février 2024

de 18h30 à 21h15

Public adolescents adultes. payant

Tarif Plein : 18€

Tarif Réduit : 14€

Le mercredi 14 février, profitez d’une soirée spéciale pour découvrir tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le monde aquatique sans jamais oser le demander ! L’Aquarium tropical invite à suivre, dans une ambiance intimiste et tamisée, un parcours autour de la sexualité et la reproduction des poissons et des coraux. En couple, en date ou entre amis, venez vivre cette expérience à la fois immersive et éducative pour fêter la Saint-Valentin autrement.

Les humains n’ont pas le monopole de la drague, les animaux s’y connaissent aussi en parades amoureuses… et à ce jeu-là, les animaux marins ne sont pas les derniers. Aussi ludique qu’instructive, cette soirée spéciale à l’Aquarium tropical explore l’éventail des comportements amoureux des vivipares, ovipares et autres ovovivipares : séduction, sexualité, reproduction, gestation, couvaison. En milieu aquatique, la vie intime est aussi variée que les différentes espèces qui le peuplent.

Que l’on soit aquariophile, novice ou simplement curieux, cette soirée spéciale permettra de (re)découvrir l’Aquarium tropical sous un autre jour. Le parcours créé à cette occasion met en lumière l’intimité de 14 espèces et vient étoffer les contenus déjà présents sur la vie du monde aquatique. En enrichissant son offre et en apportant davantage de connaissances sur la richesse du monde aquatique, l’Aquarium tropical affirme sa volonté de sensibiliser sur l’urgence de préserver le vivant.

Que l’on fasse partie du camp des adeptes de la Saint-Valentin, ou de celui des réfractaires, ce 14 février à l’Aquarium est l’occasion de passer une soirée insolite loin des figures imposées. De quoi donner une autre teinte à cette fête de l’amour !

Pour accompagner cette soirée spéciale, une coupe de champagne ou une boisson sans alcool seront offertes. Envie d’immortaliser votre soirée ou de partager votre amour ? Une boîte à mots et un photocall seront proposés toute la soirée.

Le Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 75012 Paris

Contact : https://www.aquarium-tropical.fr/programmation/evenement/les-dessous-de-la-vie-aquatique-soiree-speciale-saint-valentin

Palais de la Porte dorée Soirée saint valentin