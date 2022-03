Les dessous de la mode : entre greenwashing et conversion écologique Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les dessous de la mode : entre greenwashing et conversion écologique

Collège des Bernardins, le mardi 22 mars à 20:00

Qui aurait dit que parler de mode ferait aussi parler de conversion ? Qui se serait douté que dans la surconsommation que dénonce aujourd’hui la pensée écologique soit incriminée du même coup une surproduction des vêtements à la mode ? Que devient l’éthique dans tout cela ? Nous ne pouvons plus nous contenter de crier à l’émergence écologique, à une mode éthique – c’est-à-dire à une pratique vertueuse de l’achat et de la production de vêtement –, sans commencer à nous orienter vers une véritable conversion écologique. Certes, il s’agit d’une transition, mais aucune transition ne se fait sans transformation en profondeur. Le document du pape François, Laudato si’, qui ne fait aucune référence à cette dimension où baignent les sociétés modernes, offre des éléments pour parler de mode éthique et d’éthique de la mode. La sobriété ne peut pas se vivre sans que l’on remette en question ses propres pratiques de production et de consommation, mais elle ne peut pas se vivre non plus sans parallèlement en appeler à un sens de la vie qui a ses racines dans le spirituel. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/les-dessous-de-la-mode-entre-greenwashing-et-conversion-ecologique Mardis des Bernardins. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

