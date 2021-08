Toulouse Cinémathèque Haute-Garonne, Toulouse Les Dessinants Cinémathèque Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Cinémathèque, le samedi 11 septembre à 17:00

### Jérôme Souillot & Fred Nicolau [**Présenté dans le cadre de l’événement EXIT**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34926/Exit%20) Les Dessinants proposent une consultation. Il s’agit de leur donner quelque chose, quelque chose d’important aux yeux du consultant ou de la consultante. Ça peut être un objet personnel, une histoire, un souvenir, un secret. Le choix et le don de « l’objet » est déterminé lors d’un court entretien autour d’un verre. Les _Dessinants_ fabriquent un dessin à partir de la conversation. Ils portent comme titre le prénom et la date de l’échange. Les _Dessinants_ fabriquent un dessin à partir de la conversation. Ils portent comme titre le prénom et la date de l’échange. Les _Dessinants_ ne sont pas dessinateurs publics, ni juges, prêtres, psychiatres ou para-psychologues. Ils dessinent seulement. ### Plus d’infos [Site de l’Usine ](https://www.lusine.net/saison/les-dessinants-jerome-souillot-fred-nicolau/) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 11 septembre, en continu de 17h à 20h * Durée : 25 min * Cour de la Cinémathèque de Toulouse

Gratuit sans réservation

Culture Cinémathèque 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2021-09-11T17:00:00 2021-09-11T19:59:00

