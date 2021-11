La Ciotat La Chaudronnerie Bouches-du-Rhône, La Ciotat LES DESAXES La Chaudronnerie La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Chaudronnerie, le vendredi 14 janvier 2022 à 20:00

Humour musical – à partir de 7 ans Durée : 1h30 Après avoir été́ ridiculement recalés lors d’une audition ratée, quatre virtuoses du saxophone se rencontrent pour la première fois : le classique ténor faussement sérieux, le saxophoniste de studio alto volubile, le jazzman baryton cool et le saxophoniste de rue soprano clownesque. Contre toute attente, une complicité́́ s’instaure et donne bientôt vie à un voyage musical au cours duquel chacun se révèle avec ses différences, ses rêves et ses fantasmes. Mais soudain ça déraille… Chacun livre son chant intérieur et nos acrobates de la musique basculent alors tour à tour dans le show ! Partant à la dérive, les saltimbanques se rejoignent dans des tonalités variées ou la funk tutoie la musique classique, les mélodies tziganes se confrontent à la bossa brésilienne, le chant africain bouscule le duduk arménien alors que Bruno Mars tient la dragée haute à Charlie Mingus… L’unisson fait la force ! Avec un humour échevelé́ et une technique irréprochable, Les DéSAXés se sont inventé un genre rigoureux comme le classique, débridé́ comme le music-hall. Dans une mise en scène inventive, ils s’affirment comme un quatuor musical atypique, aussi cinglé que virtuose!

A partir de 25€

La Chaudronnerie 19, Promenade Jeff Musso, 13600 La Ciotat

2022-01-14T20:00:00 2022-01-14T23:00:00

