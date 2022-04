LES DÉSARTICULÉS [SORTIE DE FABRIQUE] Moulins Moulins Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Moulins Ille-et-Vilaine Moulins A l’occasion du festival DÉSARTICULÉS, le Collectif Xanadou vous propose, à Moulins le 24 avril, une représentation théâtrale de rue.

→ 3 sorties de fabrique et échange avec les artistes autour de leur spectacles en rodage :

– Véridique Véronique par Émilie Horscholle – Cie le nom du titre

– Oignon par Edith Lizion – Cie du Ventre

