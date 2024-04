LES DÉSALLUMÉS ROCK QUI VA T’ÉCLATER Lodève, samedi 6 avril 2024.

Un concert Rock ! Grandement influencé par la scène Rock/Punk des années 80/90, vous pourrez entendre des compos et reprises variées dénaturées qui vont de la Mano Negra aux Black Keys en passant par Jacques Dutronc.

De l’énergie et de la bonne humeur garantie !

Do you know Les Désallumés!?

Si vous étiez présents aux 2 ans de Lodeva, c’est sûr que oui!

Il avaient mis le feu avec leur groupe au complet!

Là Théo et Rudy, les 2 plus fous de la team reviennent en duo.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06 23:30:00

9 Avenue Denfert-Rochereau

Lodève 34700 Hérault Occitanie

