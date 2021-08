Les désailés tombés du nid – Violette Fayolle Grain de Sel, 24 novembre 2021, Séné.

Les désailés tombés du nid – Violette Fayolle

Grain de Sel, le mercredi 24 novembre à 19:00

Violaine Fayolle se met en scène en désailée le temps d’un spectacle dans lequel elle raconte comment elle est devenueartiste plasticienne. Soutenue par des sons, au début chaotiques, cette désailée se rend compte qu’elle ne peut ni voler, ni communiquer. Pour se protéger du monde extérieur, elle est contrainte de porter un masque. Les sons s’assemblent au fur et à mesure de la narration et de ses mouvements. A force de recherches, elle découvre qu’elle peut peindre et dans un second tableau, musique et peinture prennent vie. Des vibrations des instruments, naissent des personnages touchants, poétiques et burlesques : le peuple des désailés. Création originale de Violaine Fayolle, Hélène Callonnec, Véronique Bourlet, Vénaïg Le Coustumer ; Chorégraphies, costumes, créations picturales : Violaine Fayolle ; Crédit photographique : Pascal Talon/Claire Nicol ; Violoncelle : Véronique Bourlet ; Piano : Vénaïg Le Coustumer ; Violon : Hélène Callonnec ; Danse, peinture : Violaine Fayolle. Création lumières : Thomas Pavel. Soutien création : Grain de Sel.

5 et 3 €

Dessin, danse et musique

Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné Séné Le Goh Féten Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T19:00:00 2021-11-24T19:50:00