Ludothèque La Marelle, le samedi 16 avril à 18:30

En famille ou entre amis, venez découvrir différents types de jeux : plateaux, cartes, stratégie, agilité… Profitez d’une fin d’après-midi sous le signe de la convivialité ! Les bibliothécaires seront là pour vous conseiller. _Public familial à partir de 7 ans._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 50

2022-04-16T18:30:00 2022-04-16T21:00:00

2022-04-16T18:30:00 2022-04-16T21:00:00

