Les Dés Mellés Melle, samedi 9 mars 2024.

Les Dés Mellés Melle Deux-Sèvres

Nous sommes des élèves du lycée agricole Jacques bujault et nous souhaitons organiser un festival de jeux de société « Les Dés Mellés ». L’événement se passera à la place Goiran et à l’église Saint-Savinien, sur la journée. Il y aura des foods trucks, une buvette et des tournois de jeu. Sur place de la vente de jeux, des animations sur des stands et des jeux réparti un peu partout pour que chacun puisse s’amuser. Le créateur du jeu Dixit sera présent durant l’événement. C’est un événement payant de 5€ pour les adultes. EUR.

Date et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 18:00:00

Place Goiran et église Saint-Savinien

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine audreycombe1@gmail.com

