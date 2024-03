« Les derniers rois de l’Arctique » Docs en Saint-Cyr Salle des fêtes Saint-Cyr-la-Rosière, dimanche 24 mars 2024.

« Les derniers rois de l’Arctique » Docs en Saint-Cyr Salle des fêtes Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Projection du documentaire » Les derniers rois de l’Arctique » (52 minutes) en présence du réalisateur Christophe Cousin.

Aux confins du Groenland, sur la côte Nord-Ouest du pays, le petit village de Kullorsuaq dans la baie de Melville. Là, subsistent quelques irréductibles Inuits. Ils ne sont coupés du reste du monde que quelques mois par an et les jeunes, comme partout ailleurs, rêvent d’une vie meilleure en espérant le bonheur sur Facebook. Mais quand revient le soleil après la nuit polaire, le vent et le froid pour héritage, ils sont une poignée à encore pratiquer la chasse traditionnelle. Leur objectif nourrir leur clan comme leurs ancêtres avant eux et ce, depuis la nuit des temps. C’est ainsi qu’un beau jour de printemps, Ole, Adam, Aqualuk et Martika s’élancent avec leurs chiens sur la banquise gelée en quête d’ours blancs, de phoques et de bélougas. Sous leurs pieds, l’Océan Atlantique et ses 3000 mètres de fond. Ce film raconte leur quotidien de chasse, une longue complainte où la glace crisse sous le patin des traineaux, et où l’on rêve par delà la ligne d’horizon. Un voyage initiatique, un poème en hommage à la vie malgré tout, car au contact de Ole le sage de la bande on comprend progressivement qu’ici, l’économie du geste côtoie la sagesse, la mort l’allégresse, l’espoir le questionnement. Combien de temps encore les Inuits du Groenland pourront-ils s’abandonner à la nature pour se nourrir ? Quel regard portent-ils sur la modernité, le réchauffement climatique, le nomadisme, la société de consommation ? C’est ce que nous dévoile ce film au décors blanc et épuré où l’homme se dévoile sans artifice… »

Pratique à la salle des fêtes nombre de places limité réservation conseillée participation libre une organisation du comité des fêtes.

Si vous cherchez un moyen de transport, n’oubliez pas de consulter notre tableau de covoiturage pour organiser des trajets avec d’autres membres de DOCS-EN-SAINT-CYR. Voici le lien pour accéder au tableau de covoiturage https://togetzer.com/covoiturage-evenement/fx9tk2

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24

Salle des fêtes Rue des Tailleurs

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie docsensaintcyr@saintcyrlarosiere.fr

