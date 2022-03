Les Derniers jours de moi-même Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Les Derniers jours de moi-même Théâtre du Grand Rond, 30 mars 2022, Toulouse. Les Derniers jours de moi-même

du mercredi 30 mars au samedi 2 avril à Théâtre du Grand Rond

### Focus Sam Shepard **Dans le cadre de la [Trilogie Shepard de la Compagnie Saguaro](http://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=2142).** Dernier roman de l’auteur, entre monologue et dialogue, Sam Shepard se répond et nous laisse entrapercevoir le récit de sa vie dont il sait qu’il en est arrivé au bout. La présence de Jérémie Guiochet ponctue le récit de ses notes plaintives et électrisantes avec une harmonie qui donne au tout une atmosphère particulière de cette Amérique que Shepard a côtoyée. ### Plus d’infos [Site web du Théâtre du Grand](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Du 30 mars au 2 avril à 21h Durée : 1h20

13€ / 9€ / 6€ / Carnet Pleins Feux

Culture Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T21:00:00 2022-03-30T22:20:00;2022-03-31T21:00:00 2022-03-31T22:20:00;2022-04-01T21:00:00 2022-04-01T22:20:00;2022-04-02T21:00:00 2022-04-02T22:20:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre du Grand Rond Adresse 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Théâtre du Grand Rond Toulouse Departement Haute-Garonne

Théâtre du Grand Rond Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Les Derniers jours de moi-même Théâtre du Grand Rond 2022-03-30 was last modified: by Les Derniers jours de moi-même Théâtre du Grand Rond Théâtre du Grand Rond 30 mars 2022 Théâtre du Grand Rond Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne