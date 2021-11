Lille Musée d'histoire naturelle de Lille Lille, Nord Les dernières nouvelles du loup / Conférence Zoologie Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Les dernières nouvelles du loup / Conférence Zoologie

Musée d'histoire naturelle de Lille, le dimanche 5 décembre à 16:00

Disparu du Nord en 1880 et de France en 1930, le loup opère actuellement un retour naturel spectaculaire depuis les populations italiennes et d’Europe de l’Est. Après nous avoir brossé le portrait du grand prédateur (comment le reconnaître ? quels sont ses indices de présence ?), Vincent Gavériaux, naturaliste régional, retracera l’évolution de sa répartition en Europe et fera le point sur sa présence dans les Hauts-de-France et en Belgique. — Info pratiques — Dimanche 5 décembre 2021, de 16h à 17h Pour tous Gratuit Sans réservation (dans la limite des places disponibles)

Vincent Gavériaux, naturaliste régional, vous parle des loups !

2021-12-05T16:00:00 2021-12-05T17:00:00

