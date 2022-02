Les déportations dans les camps nazis : films, échanges et musique Klezmer Espace Brassens Itteville Catégories d’évènement: Essonne

Itteville

Les déportations dans les camps nazis : films, échanges et musique Klezmer Espace Brassens, 15 mars 2022, Itteville. Les déportations dans les camps nazis : films, échanges et musique Klezmer

du mardi 15 mars au vendredi 18 mars à Espace Brassens

En partenariat avec l’Association Fondation pour la Mémoire de la Déportation A.F.M.D et en présence d’enfants de déportés : ♦️exposition de panneaux thématiques sur les camps de concentrations et la vie dans les camps du 14 au 20 mars 2022. ?Présentation de dessins de déportés au sortir des camps. ?Exposition de panneaux biographiques sur les femmes déportées essonniennes. ?Visites des scolaires CM2 et 3è séance de cinéma l’armée du crime à 9h30 le 21 mars ?Séance de cinéma 15 mars à 19h30 ADIEU M. HAFFMANN ?Séance de cinéma 16 mars à 14h30 OÙ EST ANNE FRANK avec notre partenaire Cinessonne ♦️Le 18 mars une soirée spéciale, lecture de textes de Charlotte Delbo par la comédienne Geneviève B en présence d’un quatuor de musique Klezmer le groupe BALKAN JAZZ PAEADISE dans le cadre des soirées » CULTURE BRUNCHÉE » du service culturel.

Soirée 18 mars Gratuite, séances cinéma 5€ adultes et 4€ moins de 12 ans. Séance scolaire gratuite

EXPOSITION THÉMATIQUE, LECTURE, ÉCHANGE AVEC ENFANTS DE DÉPORTÉS, FILMS ET CONCERT KLEZMER Espace Brassens 1,rue des Grives à ITTEVILLE Itteville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T19:30:00 2022-03-15T22:00:00;2022-03-16T14:30:00 2022-03-16T16:30:00;2022-03-18T19:30:00 2022-03-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Itteville Autres Lieu Espace Brassens Adresse 1,rue des Grives à ITTEVILLE Ville Itteville lieuville Espace Brassens Itteville Departement Essonne

Espace Brassens Itteville Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/itteville/

Les déportations dans les camps nazis : films, échanges et musique Klezmer Espace Brassens 2022-03-15 was last modified: by Les déportations dans les camps nazis : films, échanges et musique Klezmer Espace Brassens Espace Brassens 15 mars 2022 Espace Brassens Itteville Itteville

Itteville Essonne