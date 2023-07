Les déplacés climatiques, projection débat Bibliothèque André Malraux Paris, 12 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 12 octobre 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

4e étage

Dans le cadre de l’Automne de la science, la bibliothèque convie des réalisateurs à présenter leur série de courts-métrages documentaires consacrée aux conséquences aquatiques du réchauffement climatique : montée des eaux, sécheresse ou encore inondations.

Chaque année, plus de 26

millions de personnes se déplacent pour cause de catastrophe naturelle dans le

monde. Ce phénomène s’accroît chaque

jour un peu plus avec les effets du dérèglement climatique et pousse des

millions de personnes supplémentaires à

partir de chez elles pour survivre. A travers des cas d’études concrets au

Bangladesh, au Sénégal, en France, aux Pays-Bas et en Grèce, la série « Les

Déplacés Climatiques » raconte les parcours de ces personnes et les

raisons de leur départ.

La projection-débat sera suivie d’un échange/débat avec

l’équipe du film.

Pablo Piette et Lucie Pélissier