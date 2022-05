LES DENTS DE MALONE Saint-Martin-Boulogne Saint-Martin-Boulogne Catégorie d’évènement: Saint-Martin-Boulogne

LES DENTS DE MALONE Saint-Martin-Boulogne, 8 juin 2022, Saint-Martin-Boulogne. LES DENTS DE MALONE Salle de la Fraternelle

Rue de la Colonne Saint-Martin-Boulogne

2022-06-08 – 2022-06-08

Salle de la Fraternelle

Rue de la Colonne Saint-Martin-Boulogne Pas-de-Calais Saint-Martin-Boulogne Dans le cadre du Contrat de Ville

et de sa politique santé,

la Communauté d’agglomération du Boulonnais

vous propose un spectacle GRATUIT LES DENTS DE MALONE

Spectacle de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire

par le Théâtre Déboulonné Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Malone, un petit garçon de

6 ans, joyeux et curieux. Mais ce que Malone adorait par-dessus tout, c’est

chanter. En mangeant une banane, Malone découvre qu’une de ses dents

bouge. Houlalala, horreur, malheur ! Va-t-il perdre toutes ses dents ? Il va

faire la rencontre de Pipo, un adulte qui lui a perdu toutes ses dents et cherche

après. Seule la fée Quenotte peut les aider… En route pour l’aventure ! Ce spectacle s’adresse aux enfants de 4 à 8 ans ET à leurs parents. À l’issue de la représentation, des professionnels répondront à vos questions

et vous montreront les techniques de brossage des dents (kit bucco-dentaire

remis aux spectateurs). Ces échanges seront complétés par la visite d’un cabinet dentaire

mobile et la rencontre avec un dentiste. Pour les personnes volontaires, un dépistage gratuit

pourra être réalisé. Mercredi 8 juin 2022 à 14h00

Salle de la Fraternelle

Rue de la Colonne

Saint-Martin-Boulogne Nombre de places limité, vous pouvez réserver auprès de Mme Corinne BEAURAIN :

Par téléphone : 03 21 10 36 34

Rue de la Colonne Saint-Martin-Boulogne

Détails

