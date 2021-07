Les dents de la sagesse Le Vallon,Kerivoal, 31 mars 2022, Landivisiau.

Vous vous demandez parfois comment parler de sensualité et de sexualité avec des ados ? Vous n’êtes pas les seuls… Les Dents de la sagesse, c’est l’histoire d’une jeune fille au moment où elle découvre la naissance du désir et ce qu’on en fait, de ce désir… C’est l’histoire aussi d’une femme adulte, qui se promène dans son passé et enquête sur cet âge où la conscience du désir s’éveille. Vous suivez ? Comme un va-et-vient au pays de la sensualité. Avec comme guide de voyage les mythes des Métamorphoses d’Ovide et la psychanalyse, Lisa et Alice, de la Compagnie Nids Dhom, nous entraînent avec jubilation sur le territoire de l’intimité. À l’écriture théâtrale, elles associent partition sonore et objets en tous genres, figurines animales et petits jouets pour incarner les différents personnages : le Père, la Mère, mais aussi la Libido, la Tendresse, le Malaise. Une façon à la fois pudique et amusante de prendre un peu de distance sur cette question du désir, non sans poésie.

