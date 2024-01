Les Densités REFACE – So Collectif 12 Mantes-la-Jolie, samedi 16 mars 2024.

Les Densités REFACE – So Une soirée pour découvrir les premières créations de deux équipes représentatives d’une nouvelle génération d’artistes chorégraphiques qui apparaît sur la scène française.

UNE SOIRÉE / DEUX SPECTACLES Samedi 16 mars, 20h00 Collectif 12 3€/6€/12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T21:20:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T21:20:00+01:00

REFACE

REFACE est une recherche physique et musicale autour de l’idée de transformation et de déformation des matières. Tout n’est que transition notre corps, la mémoire, l’environnement social, les relations amoureuses, etc. Nous travaillons sur cette instabilité à l’échelle intime car les visages et les émotions sont pour nous troubles et pluriels. REFACE veut rendre visible ces métamorphoses imperceptibles et incessantes qui rendent manifeste la complexité de notre identité. REFACE est donc un terrain où jouer, où se prendre pour un·e autre. Qui est-ce ? Qu’est-ce que c’est ? Un fantôme ? Un·e enfant ? Le rire ou la terreur ?

So

À la recherche d’une danse physique aux contraintes fortes, liée à une musique live volontairement organique, le collectif Ô77 nous présente sa première création, So, un défi à l’épuisement des corps. Trois interprètes accompagnés d’un batteur rebondissent ensemble sur une pulsation commune. L’intensité musicale et corporelle progresse en continu, passant d’un rebond vibratoire, presque imperceptible, à des corps sautants, presque envolés. En construisant un vocabulaire basé sur un espace contraint et l’interdépendance des danseurs en contact quasi-permanent, So se confronte directement à la gravité. Dans ce crescendo de rebonds, le spectateur est embarqué dans une transe quasi-hypnotique.

Collectif 12 174, boulevard du maréchal juin, mantes la jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France http://collectif12.org/ [{« type »: « email », « value »: « reservation@collectif12.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 33 22 65 »}]

Danse Performance

© Tom Grand Mourcel & Grégory Forestier