Les Demoiselles – Théâtre la Boussole (Paris) THEATRE LA BOUSSOLE grande salle, 7 février 2023, PARIS.

Les Demoiselles – Théâtre la Boussole (Paris) THEATRE LA BOUSSOLE grande salle. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-02-28 20:00. Tarif : 19.0 à 39.36 euros.

LES DEMOISELLESParis 1952,Dans une ville qui renaît de ses cendres, les destins et les secrets de cinq femmesvont se croiser au bureau de poste de la rue Drouot.Trois jeunes demoiselles drôles et ambitieuses s’entraidentface à leur chef de service pète-sec, et à la cruelle femme du patron.Ensemble, elles vont connaître les premiers frémissements de l’émancipation féminine.Presse :Télérama: « On les quitte sur sur un geste théâtral habile au service d’une conclusion éminemment féministe » « Les « demoiselles » nous manquent déjà… »Le canard enchaîné: « Comédie musicale ourlée d’harmonieuses mélodies jazzy chantées et dansées par cinq épatantes comédiennes »Regard en coulisse: « Quel plaisir également de découvrir une comédie musicale originale, ponctuée par des chansons chorégraphiées, au diapason avec la tonalité douce-amère du spectacle. »Musical Avenue: « Dans une mise en scène subtile et efficace, nous avons eu un avant-goût de ce que pourrait devenir ce spectacle dont les mélodies jazzy et les harmonies efficaces promettent de beaux moments dans un futur que l’on espère proche pour cette talentueuse équipe créative et artistique qui mérite qu’on leur passe un coup de fil. » Informations pratiques :Métro 4 et 5 Gare du Nord – Parking Vinci, rue de Compiègne 75010 Paris.Pas d’accès handicapé. Les Demoiselles EUR19.0 19.0 euros

Votre billet est ici

THEATRE LA BOUSSOLE grande salle PARIS 29 rue de Dunkerque 75010

LES DEMOISELLES

Paris 1952,

Dans une ville qui renaît de ses cendres, les destins et les secrets de cinq femmes

vont se croiser au bureau de poste de la rue Drouot.

Trois jeunes demoiselles drôles et ambitieuses s’entraident

face à leur chef de service pète-sec, et à la cruelle femme du patron.

Ensemble, elles vont connaître les premiers frémissements de l’émancipation féminine.

Presse :

Télérama: « On les quitte sur sur un geste théâtral habile au service d’une conclusion éminemment féministe » « Les « demoiselles » nous manquent déjà… »

Le canard enchaîné: « Comédie musicale ourlée d’harmonieuses mélodies jazzy chantées et dansées par cinq épatantes comédiennes »

Regard en coulisse: « Quel plaisir également de découvrir une comédie musicale originale, ponctuée par des chansons chorégraphiées, au diapason avec la tonalité douce-amère du spectacle. »

Musical Avenue: « Dans une mise en scène subtile et efficace, nous avons eu un avant-goût de ce que pourrait devenir ce spectacle dont les mélodies jazzy et les harmonies efficaces promettent de beaux moments dans un futur que l’on espère proche pour cette talentueuse équipe créative et artistique qui mérite qu’on leur passe un coup de fil. »

Informations pratiques :

Métro 4 et 5 Gare du Nord – Parking Vinci, rue de Compiègne 75010 Paris.

Pas d’accès handicapé.

.2023-02-28.

Votre billet est ici