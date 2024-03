Les Demoiselles du K-barré – Halloween show Café Théâtre Le Bacchus Rennes, mercredi 9 octobre 2024.

Les Demoiselles du K-barré – Halloween show Café Théâtre Le Bacchus Rennes 9 – 13 octobre

Début : 2024-10-09 21:00

Fin : 2024-10-13 22:15

Rendez-vous pour notre cabaret maléfique spécial Halloween !

Quand créatures diaboliques et vampires grotesques s’échappent de leur monde pour envahir la scène…cela donne un cocktail délicieusement épouvantable. Effeuillage burlesque, humour déjanté et performances de haute-volée, ce cabaret revisite le genre dans des numéros drôles, sexy, et … sanguinolents.

Oubliez vos soucis et laissez-vous ensorceler par ce spectacle à la bonne humeur contagieuse.

À mourir de rire.

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine