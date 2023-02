Les Demoiselles Du K-Barre Burlesk-Vol2 CAFE THEATRE LE BACCHUS, 26 février 2023, RENNES.

Les Demoiselles Du K-Barre Burlesk-Vol2 CAFE THEATRE LE BACCHUS. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 17:00 (2023-02-22 au ). Tarif : 25.9 à 25.9 euros.

attention au stationnement venir au moins 15 min avant Après le succès de BurlesK, succès au Festival Off d’Avignon et nommé aux Cyranos 2022 catégorie meilleur spectacle musical, les Demoiselles du K-barré poursuivent l’aventure avec un nouvel opus, sobrement intitulé BurlesK, volume 2. BurlesK c’est LE cabaret burlesque où humour, espiègleries et coquetteries font un mélange des plus euphorisants. Pétillantes, imprévisibles et déjantées, les Demoiselles s’amusent à débrider les codes du glamour et détournent avec fantaisie les clichés du genre dans une succession de numéros toujours plus surprenants. Effeuillage, danse, comédie, rien ne les arrête… Pas même les spectateurs qu’elles se plaisent à provoquer ! Si vous aimez les strass, l’audace, et le second degré, vous ne serez pas déçu.e.s : Laissez-vous étourdir par ce cabaret à la bonne humeur contagieuse ! ——————————— Artistes : les Demoiselles du K-barré Auteur : Pauline UZAN Metteur en scène : Pauline UZAN Les Demoiselles du K-Barré

Votre billet est ici

CAFE THEATRE LE BACCHUS RENNES 3 Esplanade Julie-Rose Calvé Ille-et-Vilaine

attention au stationnement venir au moins 15 min avant

Après le succès de BurlesK, succès au Festival Off d’Avignon et nommé aux Cyranos 2022 catégorie meilleur spectacle musical, les Demoiselles du K-barré poursuivent l’aventure avec un nouvel opus, sobrement intitulé BurlesK, volume 2.

BurlesK c’est LE cabaret burlesque où humour, espiègleries et coquetteries font un mélange des plus euphorisants.

Pétillantes, imprévisibles et déjantées, les Demoiselles s’amusent à débrider les codes du glamour et détournent avec fantaisie les clichés du genre dans une succession de numéros toujours plus surprenants.

Effeuillage, danse, comédie, rien ne les arrête… Pas même les spectateurs qu’elles se plaisent à provoquer !

Si vous aimez les strass, l’audace, et le second degré, vous ne serez pas déçu.e.s :

Laissez-vous étourdir par ce cabaret à la bonne humeur contagieuse !

———————————

Artistes : les Demoiselles du K-barré

Auteur : Pauline UZAN

Metteur en scène : Pauline UZAN

.25.9 EUR25.9.

Votre billet est ici