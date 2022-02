Les demoiselles de Roquefort Orgon, 6 mars 2022, Orgon.

Les demoiselles de Roquefort Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon

2022-03-06 15:30:00 – 2022-03-06 Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade

Orgon Bouches-du-Rhône Orgon

15 15 Après-midi théâtral à l’occasion de la fête des Grands-Mères avec « Les demoiselles de Roquefort » organisée par la Cie de Beaureg’Art.



Cette comédie de Thierry Dgim est interprétée en alternance par Virginie Haro, Nathalie Comtat, Charlotte Robin, Florence Kleinbort et Thierry Dgim. Roquefort la Bédoule, charmant village du sud de la France, ses commerces, sa mairie, son église … son bordel. Mona, sexagénaire atypique y dirige en effet un restaurant et clandestinement une maison close. Maîtresse dans les arts de la table et dans les arts du lit, elle déploie toute son énergie à préserver son secret. Seulement Ariel, une de ses protégées, miss scoumoune, enchaine gaffes sur gaffes …C’est pourtant l’arrivée de Jennifer, la nouvelle recrue, bombe sexy à retardement qui va semer la zizanie. L’intrusion de clients loufoques, de journalistes et de cambrioleurs ne va rien arranger. Tous aux abris, les demoiselles de Roquefort vont mettre dans nos certitudes un joyeux bordel, pour le meilleur et surtout pour le rire.

Théâtre » Les demoiselles de Roquefort »

+33 6 19 47 27 26

Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon

