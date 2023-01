Les Demoiselles de Roquefort, à la Prade Pradines, 21 janvier 2023, Pradines .

Les Demoiselles de Roquefort, à la Prade

2023-01-21 – 2023-01-21

14 EUR

Roquefort la Bédoule, charmant village du sud de la France, ses commerces, sa mairie, son église… et son bordel ! Mona, sexagénaire atypique y dirige en effet un restaurant et clandestinement une Maison close. Maîtresse dans les arts de la table et dans les arts du lit, elle déploie toute son énergie à préserver son secret !

Seulement Ariel, une de ses protégées, « Miss Scoumoune » enchaîne gaffes sur gaffes… C’est pourtant l’arrivée de Jennifer, la nouvelle recrue, bombe sexy à retardement qui va semer la zizanie ! L’intrusion de clients loufoques, de journalistes et de cambrioleurs ne va rien arranger… Tous aux abris, les « Demoiselles de Roquefort » vont mettre dans « nos certitudes » un joyeux bordel, pour le meilleur et surtout pour le Rire ! On rit du début à la fin dans cette nouvelle comédie déjantée de Thierry Dgim ! Gageons que ses fans ne rateront pas ce nouveau rendez-vous avec les fous rires salvateurs.

