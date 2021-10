Arles Espace Van Gogh Arles, Bouches-du-Rhône Les Demoiselles de Rochefort Espace Van Gogh Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Les Demoiselles de Rochefort Espace Van Gogh, 15 novembre 2021, Arles. Les Demoiselles de Rochefort

Espace Van Gogh, le lundi 15 novembre à 19:00

**Les Demoiselles de Rochefort** est le deuxième long-métrage de la série “Comédies musicales” projeté par l’association étudiante De film en aiguille. Paroxysme de l’amitié créatrice entre le réalisateur Jacques Demy et le compositeur Michel Legrand, Les Demoiselles de Rochefort, sorti en 1967, a marqué l’histoire des comédies musicales, inspirant de nombreuses autres à travers les années et jusqu’à aujourd’hui. Le casting exceptionnel (Catherine Deneuve, François Dorléac, Gene Kelly, George Chakiris, Danielle Darrieux, Michel Piccoli, Jacques Perrin) sublime un film aux multiples histoires d’amour portées par des musiques icôniques et des décors colorés. Un film à découvrir ou redécouvrir sur grand écran. Entrée sur adhésion à l’association | adhésion annuelle : 10€ | tarif étudiant : 5€

Entrée sur adhésion à l’association | adhésion annuelle : 10€ | tarif étudiant : 5€

Projection des Demoiselles de Rochefort, précédé d’un court-métrage Miyu Productions Espace Van Gogh Place du docteur Félix Rey 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T19:00:00 2021-11-15T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Espace Van Gogh Adresse Place du docteur Félix Rey 13200 Arles Ville Arles lieuville Espace Van Gogh Arles