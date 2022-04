Les demoiselles de l’étang Plounérin Plounérin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

L'étang de Plounérin est reconnu par les scientifiques comme un site de grand intérêt. Habité par un peuplement remarquable de libellules, colonisé par de nombreuses espèces végétales rares, comme la droséra, plante carnivore, fréquenté par la loutre, il offre aux visiteurs une multitude de regards… Une sortie pour les petits et grands.

