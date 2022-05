Les demoiselles de l’air à Marchésieux Marchésieux, 3 août 2022, Marchésieux.

Les demoiselles de l’air à Marchésieux Marchésieux

2022-08-03 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-03 17:00:00 17:00:00

Marchésieux Manche Marchésieux

Les libellules et leurs cousines, les demoiselles, animent les marais durant tout l’été ; venez admirer leurs prouesses aériennes et décrypter leur comportement. A l’aide de filets, vous pourrez observer de près leur élégance et apprendre à reconnaître quelques familles !

Animation gratuite organisée par le conseil départemental de la Manche sur l’espace naturel sensible de la roselière des Rouges-Pièces à Marchésieux

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

Les libellules et leurs cousines, les demoiselles, animent les marais durant tout l’été ; venez admirer leurs prouesses aériennes et décrypter leur comportement. A l’aide de filets, vous pourrez observer de près leur élégance et apprendre à…

accueil@cpiecotentin.com +33 2 33 46 37 06

Les libellules et leurs cousines, les demoiselles, animent les marais durant tout l’été ; venez admirer leurs prouesses aériennes et décrypter leur comportement. A l’aide de filets, vous pourrez observer de près leur élégance et apprendre à reconnaître quelques familles !

Animation gratuite organisée par le conseil départemental de la Manche sur l’espace naturel sensible de la roselière des Rouges-Pièces à Marchésieux

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

Marchésieux

dernière mise à jour : 2022-05-06 par