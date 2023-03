Les demoiselles de la nuit au Château d’Ollencourt Tracy-le-Mont Catégories d’Évènement: Oise

Oise Qui dit château la nuit, dit forcément chauves-souris… En compagnie du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, venez nombreux partager vos inquiétudes et envies de découvrir ces petites bêtes aussi inoffensives qu’essentielles ! Sortie proposée dans le cadre de la Nuit de la Chauve-souris, en partenariat avec la Fondation Léopold Bellan, propriétaire du Château d’Ollencourt, et avec l’Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise. Prévoir une lampe de poche et des chaussures de marche. Inscription gratuite auprès de l’Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise. Lieu de rendez-vous indiqué lors de votre inscription. contact@destination-pierrefonds.fr +33 3 44 42 81 44 Richard Monnehay

