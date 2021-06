Montargis Espace Naturel des Savoies et Népruns Loiret, Montargis Les demoiselles à l’honneur Espace Naturel des Savoies et Népruns Montargis Catégories d’évènement: Loiret

Montargis

Les demoiselles à l’honneur Espace Naturel des Savoies et Népruns, 21 août 2021-21 août 2021, Montargis. Les demoiselles à l’honneur

Espace Naturel des Savoies et Népruns, le samedi 21 août à 10:00

Dans la famille des odonates qui peuplent les abords des plans d’eau de l’Espace naturel des Savoies et Népruns, je demande les demoiselles et leurs cousines les libellules ! Partez à leur recherche et observez-les dans leur environnement naturel. Samedi 21 août à 10h à l’Espace naturel des Savoies et des Népruns (rendez-vous au Moulin Bardin – possibilité de se garer sur le parking de Saint-Firmin, face au bar). Renseignements et inscriptions : 02 38 28 76 25 ou [communication@amilly45.fr](mailto:communication@amilly45.fr) Les demoiselles à l’honneur Espace Naturel des Savoies et Népruns AMILLY 45200 Moulin Bardin Montargis Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Montargis Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace Naturel des Savoies et Népruns Adresse AMILLY 45200 Moulin Bardin Ville Montargis lieuville Espace Naturel des Savoies et Népruns Montargis