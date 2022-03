Les demi-frères Grumaux – Carnage Productions Nerignac Nérignac Catégories d’évènement: Nérignac

Vienne

Les demi-frères Grumaux – Carnage Productions Nerignac, 25 juin 2022, Nérignac. Les demi-frères Grumaux – Carnage Productions

Nerignac, le samedi 25 juin à 16:00

Accès libre, dans le cadre du Repas des Rues organisé par la commune de Nérignac Les Grumaux sont une vieille famille de cascadeurs. Chez les Grumaux, on est Grumaux de père en fils! La peur ils ne connaissent pas, le talent ils l’ignorent. Les Demi-frères Grumaux, ce sont 2 artistes… presque complets. Vous les découvrirez dans des cascades à couper le souffle. Un spectacle de haute voltige à mi-chemin entre les Marx Brothers et Mad Max. Cascades accueillies par la MJC Champ Libre Equipe artistique : Jérôme Jolicart et Fabrice Poulain. Mise en rue Stéphane Filloque.

Accès libre

Cascades Nerignac 86150 Nerignac Nérignac Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T16:00:00 2022-06-25T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nérignac, Vienne Autres Lieu Nerignac Adresse 86150 Nerignac Ville Nérignac lieuville Nerignac Nérignac Departement Vienne

Nerignac Nérignac Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nerignac/

Les demi-frères Grumaux – Carnage Productions Nerignac 2022-06-25 was last modified: by Les demi-frères Grumaux – Carnage Productions Nerignac Nerignac 25 juin 2022 Nérignac Nérignac Nérignac

Nérignac Vienne