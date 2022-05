Les demeures de la noblesse au Portugal et dans l’Empire Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Les demeures de la noblesse au Portugal et dans l’Empire Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, 5 juin 2022, Fontainebleau. Les demeures de la noblesse au Portugal et dans l’Empire

Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, le dimanche 5 juin à 13:30

L’architecture résidentielle au Portugal est un champ de recherche auquel peu d’attention est consacrée. Pourtant, depuis deux ou trois décennies, ce panorama change et se transforme progressivement. Très sensible pas seulement aux changements de langage architectonique mais aussi aux besoins de représentation, de confort et même de luxe, la maison noble des époques médiévale et moderne se révèle un lieu de croisement entre les nouveautés européennes, les traditions locales et même les impacts de latitudes lointaines, venues d’outre-mer.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

_ Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Les demeures de la noblesse au Portugal et dans l’Empire Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité 2022-06-05 was last modified: by Les demeures de la noblesse au Portugal et dans l’Empire Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité 5 juin 2022 Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne