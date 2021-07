Les délicieuses : apiculture urbaine, ça butine en ville ! Châteauroux Châteauroux, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, ChâteaurouxChâteauroux.

Châteauroux Julien Martin invite le public à venir découvrir son activité et souhaite le sensibiliser sur les questions d’écologie liées à sa profession. Équipés de combinaisons fournies par l’apiculteur, les visiteurs partiront à la rencontre de rucher urbain, installé aux serres municipales. Développement des colonies, contrôle de la rentrée du nectar, récolte du miel d’acacia et de tilleul, évolution des floraisons, lutte contre les nuisibles, etc. L’apiculture n’aura bientôt plus aucun secret pour les visiteurs. Les réservations (inscription et règlement) sont à faire obligatoirement en amont, directement en ligne ou à l’accueil de l’office de tourisme de Châteauroux. Il ne sera en effet pas possible d’acheter de billets directement sur place.

Cet été, l’office de tourisme et le service des Espaces verts de Châteauroux Métropole vous proposent des visites pour découvrir l’apiculture urbaine à Châteauroux, en partenariat avec Julien Martin, apiculteur à Montierchaume.

accueil@chateauroux-tourisme.com +33 2 54 34 10 74

